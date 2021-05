Bitburger Innenstadt : Kunstwerk im Ladenlokal: Ein wenig Abwechslung in der Leere

Bitburg In Bitburgs Innenstadt stehen zahlreichen Ladenlokale leer. Zwei davon werden derzeit von Hobby-Künstlern zur Präsentation ihrer Werke genutzt.

Aber immerhin: Zwei Ladenlokale sind besser als eines und noch besser als keins. Und deshalb ist der Rentner aus Röhl auch froh, dass er und zwei weitere Hobby-Künstler sowie die aus Köln stammende und inzwischen in Wißmannsdorf lebende Malerin Ute Rossenbach-Gatermann nun die Möglichkeit haben, ihre Werke auszustellen. Schmitt, der kein Künstler, sondern gelernter Zahntechniker ist, fertigt organisch geformte Skulpturen aus Holz an, die er im Schaufenster eines ehemaligen Elektroladens im Karenweg ausstellt. Die Gemälde von Rossenbach-Gatermann stehen in einem Schaufenster in der Josef-Niederprüm-Straße. „Hier im Karenweg scheint tagsüber die Sonne zu stark, davon verblassen die Bilder“ erklärt Schmitt. In der Josef-Niederprüm-Straße hingegen sei die Sonneneinstrahlung nicht so stark. Deswegen seien die Gemälde dort besser aufgehoben.