Wanderung : Kurze Wanderung nach Plascheid

Neuerburg (red) Der Eifelverein Neuerburg veranstaltet am Montag, 20. Juli eine Kurz-Wanderung. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Marktplatz in Neuerburg. Von dort geht es nach Plascheid und zurück. Anmeldung bei Walter Simon unter Telefon 06564/2292 ist erforderlich.

