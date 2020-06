Wanderung : Kurzwanderung in Auw bei Prüm

Kurzwanderung in Auw bei Prüm

Prüm (red) Der Eifelverein Prüm lädt für Mittwoch, 1. Juli, zu einer Kurzwanderung bei Auw bei Prüm ein.

Die etwa sechs Kilometer lange, mittelschwere Tour startet am Wanderparkplatz zwischen Roth und Auw. Treffpunkt ist um 14 Uhr auf dem Rathausparkplatz in Prüm. Von dort geht es in Fahrgemeinschaften zum Ausgangspunkt. Mitfahrgelegenheit zum Preis von drei Euro ist gegeben.