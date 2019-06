PRÜM/STADTKYLL : Kurzwanderung bei Jünkerath

PRÜM/STADTKYLL (red) Eine Kurzwanderung bei Jünkerath mit Herbert Krämer bietet der Eifelverein Prüm an. Start ist am Mittwoch, 19. Juni, um 14 Uhr, Rathausplatz in Prüm. Dort erfolgt die Abfahrt mit privaten Autos in Fahrgemeinschaften zum Ausgangspunkt der fünf Kilometer langen Wanderung.

Eine Einkehr ist in Stadtkyll vorgesehen. Eine Mitfahrgelegenheit ist für 3,50 Euro gegeben.