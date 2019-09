Wanderung : Kurzwanderung bei Nimshuscheid

Prüm (red) Der Eifelverein Prüm wandert am Mittwoch, 11. September, von der Nimshuscheidermühle nach Nimshuscheid.

Die Tour startet an der Nimsbrücke und führt mit geringer Steigung am Johannesbach entlang zur Höhe von Nimshuscheid. Die Strecke beträgt etwa fünf Kilometer.

Treffpunkt ist um 14 Uhr am Rathausplatz in Prüm. Von dort aus geht es in privaten Autos zum Ausgangspunkt. Mitfahrgelegenheit ist zum Preis von drei Euro gegeben.