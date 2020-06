Auw bei Prüm : Kurzwanderung durch die Eifel

Auw bei Prüm (red) Wanderführer Jörg Hellwig lädt für Mittwoch, 1. Juli, zu einer Wanderung bei Auw ein. Die etwa sechs Kilometer lange, mittelschwere Tour startet am Wanderparkplatz zwischen Roth und Auw.

Zunächst am Ufer des idyllisch gelegen Stausees entlang, geht es steil empor nach Kopscheid. Danach wird die Franz-Xaver-Kapelle passiert und hinab in das Tal des Schlausenbaches gestiegen. Auf ebenem Weg geht’s dann zum Ausgangspunkt zurück. Abfahrt ist um 14 Uhr auf dem Rathausparkplatz in Prüm. Eine Mitfahrgelegenheit besteht zum Preis von 3 Euro. Anmeldung unter 01520 2174515.