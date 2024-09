„Betreten war schon gefährlich“ Gebäude am Marktplatz in Kyllburg werden abgerissen – eine teure Angelegenheit

So ändern sich die Zeiten: Um 1890 befand sich in dem Haus am Marktplatz ein beliebtes Gasthaus, später wurde daraus ein Kino. „Zweimal habe ich dort den Film Winnetou III gesehen und hoffte darauf, dass der Häuptling überlebt“, erinnert sich Stadtbürgermeister Wolfgang Krämer. In den 1970er-Jahren war die Kellerklause sehr beliebt, dann wurden Mietwohnungen in den Obergeschossen eingerichtet.