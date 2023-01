Insolvenzantrag gestellt : Der Eifeler Hof ist pleite: Wie es im Kyllburger Traditionshotel weitergeht

Kyllburg Das Hotel Eifeler Hof in Kyllburg steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Im Sommer übernahm ein neuer Geschäftsführer, aber auch der ist bald schon wieder weg. Woran hat es gelegen?

Mehr Tradition geht kaum: 1911 kam der Kaiser nach Kyllburg. Fotograf Joseph Quirin hielt damals mit seiner Kamera fest, wie sich Menschen vor dem Eifeler Hof tummelten. Vor der Lokalität, in der Wilhelm II. seinen Nachmittagskaffee trank. Auch heute, mehr als 100 Jahre später, ist das Hotel vom Kyllburger Stadtbild nicht wegzudenken. Aber: Dass man sich alleine von Tradition und beeindruckendem Aussehen nichts kaufen kann, zeigen neuerliche finanzielle Probleme. Der Eifeler Hof ist pleite.

Dabei hatte es so gut ausgesehen, als unserer Zeitung im Dezember 2021 darüber berichtete, dass mit Sylvia Mathey eine waschechte Kyllburgerin das Hotel übernehmen sollte. „Ich will dem Eifeler Hof das Herz und die Seele wieder zurückgeben“, sagte Mathey damals. Problem: Die Pandemie hatte etwas dagegen. Es dauerte, bis Mathey an Ostern im vergangenen Jahr feierlich eröffnen konnte. Es lief damals „erschreckend gut“, 158 Gäste kamen zur Eröffnung. Doch lange sollte Mathey – die auch Gleichstellungsbeauftragte der Verbandsgemeinde Bitburger Land ist – das Hotel nicht führen.