Tradition : Nikolaus beschenkt Kinder an der Haustür

Kyllburg (red) Der Nikolaus wird am Samstag, 5. Dezember, wieder die Kyllburger Kinder besuchen. Da er aber nicht in die Wohnungen kommen darf, sollen sich die Kinder an die Haustür stellen. Dort können sie mit ihm sprechen und ein Geschenk erhalten, wenn er durch die Straßen zieht.

Der Kirchenchor Cäcilia pflegt diesen Altkyllburger Brauch.