Ehemaliges Gasthaus vor Abriss „Wird Zeit“: Kyllburg will endlich seinen größten Schandfleck beseitigen

Manchmal, da ist der Duden gar nicht schlecht. Da passen die Definitionen exakt. Beispiel: „Schandfleck“ beschreibt das gelbe Wörterbuch mit „etwas, was in ärgerlicher Weise den sonst guten Eindruck von etwas beeinträchtigt“. Passt wie die Faust aufs Auge, wenn man sich das ehemalige Gasthaus zum Hahn in Kyllburg anschaut.