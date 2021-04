Freizeit : Vereinsgründung für den Erhalt des Kyllburger Freibads ist in Vorbereitung

KYLLBURG Mit einem Förderverein wollen sich Kyllburger für die Zukunft des Freibads einsetzen. Am Donnerstag ist die Gründungsveranstaltung.

Stadtbürgermeister Wolfgang Krämer ist begeistert. „Das ist eine richtig gute Sache“, sagt er, „und ich hoffe auch auf einen kräftigen Beschluss zur Unterstützung des Vorhabens in der kommenden Stadtratssitzung.“ Was das betrifft, so ist davon auszugehen, dass Krämer in dieser Angelegenheit nicht enttäuscht wird. Denn der Gemeinde Kyllburg liegt die Zukunft des Freibads sehr am Herzen. Insofern ist der Stadtbürgermister auch längst nicht der einzige in Kyllburg und Umgebung, der sich über die Initiative zur Gründung des Fördervereins Freibad Kyllburg freut.