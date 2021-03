Neuauflage für Sommer 2021 geplant : Kyllburger KunstRoute kann weitergehen

Kyllburg Begeistert waren die Besucher vor zwei Jahren von den 16 Objekten verschiedener Künstler, die auf dem Hahn, rund um Stiftskirche und auf der Kyllbrücke zu sehen waren. In diesem Sommer soll es eine Neuauflage geben. Die Planungen laufen.

Dabei waren etwa zwei überdimensionale Vogelstatuen, die am Wehr an der Kyll gestanden haben. Jan Sajdak hatte sie aus Weiden geflochten. „Sie stellen die Verbindung zum Land her, da sie immer dorthin zurückkehren, von wo sie herkommen, selbst wenn sie um die ganze Welt geflogen sind“, sagte der Künstler. Ihre anmutige Ausstrahlung hatte die Besucher fasziniert, und schließlich wurden sie auch verkauft.