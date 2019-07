Freizeit : Autofrei durchs wilde Kylltal

Bald ist es wieder soweit: Kylltal aktiv lockt Bewegungshungrige. Foto: Vladi Nowakowski

St.♦Thomas/Lissingen Als Pionier der Raderlebnistage ging vor mehr als 20 Jahren „Kylltal aktiv“ an den Start. Die Veranstalter rechnen erneut mit regen Zuspruch, wenn am 21. Juli die Landesstraße 24 für den motorisierten Verkehr gesperrt wird.

Von Frank Auffenberg

Die Idee tauchte schon Mitte der 1990er Jahren auf, doch es musste viel Überzeugungsarbeit geleistet werden, bis am 18. Juli 1999 erstmals die Landesstraße 24 für den motorisierten Verkehr gesperrt wurde und „Kylltal aktiv“ als einer der ersten Raderlebnistage der Region Premiere feiern konnte. Zwanzig Jahre später geht es am Sonntag, 21. Juli, von 10 bis 18 Uhr in die nunmehr schon 21. Auflage.

„Der Tag ist und bleibt hoffentlich auch weiter beliebt bei Touristen als auch Eifelern“, sagt Uschi Hallet von der Tourist-Information Bitburger Land. Zwar bange man immer mal wieder darum, ausreichend viele Helfer in den teilnehmenden Orten zu finden, „aber letztlich war das am Raderlebnistag selber dann doch nie ein Problem.“ Gemeinsam mit den Kollegen der Tourist-Information Gerolsteiner Land stemme man nach wie vor sehr gerne das Angebot, auch weil es stets so einen guten Zuspruch erfahre. So wurde das Konzept in den vergangenen zwanzig Jahren auch weitestgehend unverändert beibehalten.

Info Kylltal aktiv: Das Programm St. Thomas: 10 bis 10.45 Uhr, Radlergottesdienst mit Radlersegnung, Klosterkirche; 10 bis 18 Uhr, Speis und Trank sowie Pannendienst, Platz am Bürgerhaus; um 11 Uhr, Führung durch die Klosterkirche; 12 bis 16 Uhr, Mittagstisch mit Eifeler Spezialitäten; um 15 Uhr, Führung durch die Klosterkirche. Zendscheid: ab 10 Uhr, Speisen und Getränke im Biergarten des Hotels Haus Kylltal. Usch: ab 10 Uhr, Reibekuchen und Waffeln. Densborn: ab 10 Uhr, Kaffee und Kuchen, Imbisswagen, musikalische Unterhaltung, Führungen durch die Densborner Wassermühle, Pizza aus dem Holzofen, holländischer Pfannkuchen, Brotverkostung sowie Eselbesuch für Kinder. Mürlenbach: 10.30 Uhr Messe mit Fahrradsegnung, anschließend Pfarrfest; Getränke und Geselligkeit am Pavillon, Kinderspaß mit Hüpfburg.

Birresborn: ab 12 Uhr BMX Vorführungen, E-Bike-Ausstellung und Reparaturservice Lissingen: ab 10 Uhr, Buntes Treiben am alten Schulhof, Bierstand und Leckeres vom Grill, selbstgebackener Kuchen, Kinderspaß mit Kinderschminken, Hüpfburg, von 14 bis 17 Uhr Live-Musik mit "Eifeldampf". Sonderzüge: An der Bahnlinie mit sechs Bahnhöfen entlang der Strecke sind neben dem regulären Verkehr acht Sonderzüge im Einsatz. Sie fahren ab Gerolstein, Bitburg-Erdorf sowie Euskirchen entlang der Radaktionsstrecke. Weitere Informationen zum Raderlebnistag gibt es bei der Tourist-Information Gerolsteiner Land unter Telefon 06591/949910 und bei der Tourist-Information Bitburger Land unter Telefon 06561/949910. Details zum Programm und ausdruckbare Abfahrtpläne für die Sonderzüge sind im Internet zu finden unter: www.kylltalaktiv.de

„In diesem Jahr müssen wir aber leider einmal eine doch einschneidene Veränderung in Kauf nehmen. Im Eifelkreis werden wir diesmal nicht wie gewohnt in Kyllburg starten können“, sagt Hallet. Grund für die Kyllburger-Raderlebnispause: Weil größere Felsbrocken abzustürzen drohen, ist der Kylltalradweg zwischen Kyllburg und St. Thomas seit Ende Februar gesperrt (der TV berichtete; siehe unten stehender Beitrag von Rudi Höser).

„Für Kyllburg ist das natürlich sehr Schade, dass es dort nicht wie gewohnt los gehen kann, dort gab es ja auch immer ein schönes Programm “, sagt Hallet. Das fehlende Stück von etwa drei Kilometern bringe aber auch für St.Thomas und die Organisatoren ein paar Schwierigkeiten, mit denen man kalkulieren müsse. „Während in Kyllburg nämlich viele Hundert Parkplätze für Besucher zur Verfügung stehen, hat St.♦Thomas nur eingeschränkt Platz. Knapp 100 Parkmöglichkeiten sind dort verfügbar“, sagt die Touristikerin.

Sobald diese Stellmöglichkeiten besetzt seien, wäre es das eben gewesen und der Ort sei dann voll. „Ausweichraum wie in Kyllburg steht dort halt nicht zur Verfügung. An die Gäste die mit dem Auto anreisen können wir nur appellieren, trotz der Sperre in Kyllburg zu starten und das gesperrte Stück per Zug zurückzulegen, um in St.♦Thomas dann endlich aufs Rad zu steigen.“ Hier zahle sich letztlich erneut der Vorteil der Lage im Vergleich zu anderen Raderlebnistagen aus. „Alle Orte liegen direkt an der Bahnstrecke. Wenn man nicht mehr kann oder einfach an einer anderen Stelle ein- oder aussteigen möchte, kann man schnell mal den Zug nehmen.“

Ob sportlich oder eher gemütlich, für alle Arten von Radfahrern hat das Kylltal etwas zu bieten. Foto: Vladi Nowakowski

Kylltal aktiv. Foto: Vladi Nowakowski

Kylltal aktiv. Foto: Vladi Nowakowski