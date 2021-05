Verkehr : L 25 zwischen Steffeln und Lehnerath gesperrt

Steffeln/Lehnerath Bereits 2020 sollte die Sanierung der Landesstraße 25 zwischen Steffeln und Lehnerath beginnen, doch das ausführende Unternehmen musste den Landesbetrieb Mobilität in Gerolstein vertrösten (der TV berichtete).

Nun ist es aber soweit und die L 25 ist für den Verkehr voll gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich am Donnerstag, 23. Dezember aufgehoben. Eine Umleitungsstrecke für den Verkehr ist ab der Einmündung zur K 52 in Steffeln, über die K 52, weiter zur K 51, bis zur Einmündung der L 25 und umgekehrt ausgeschildert. Der Campingplatz bei Lehnerath kann in dieser Zeit nur aus Richtung Lissendorf kommend angefahren werden.