Fahrbahnsanierung : Stück Landstraße für eine Woche voll gesperrt

Idenheim/Auw an der Kyll (red) Die L 2 zwischen Idenheim und Auw an der Kyll wird saniert. Deshalb wird der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein die Landstraße am Montag, 27. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 31. Juli, sperren.

Das Teilstück zwischen der Einmündung der K 30 und der Ortslage Auw an der Kyll ist dann in beide Richtungen für die eine Woche dicht.