La Casita : Ein „Häuschen“ mit viel Hilfe: Neue Jugendhilfeeinrichtung in Bitburg startet

Die neue Jugendhilfeeinrichtung La Casita in Bitburg eröffnet im Juli. Dort sollen psychisch beeinträchtigte Eltern mit ihren Kindern Platz finden. Foto: TV/Christian Thome

Bitburg Psychisch beeinträchtige Eltern bekommen einen neuen Platz in Bitburg: Im Juli eröffnet die Jugendhilfeeinrichtung „La Casita“. Was das 4,4-Millionen-Euro-Projekt leistet.

„La Casita“ – das Häuschen. Ein wenig spanisches Flair, mitten in Bitburg? Geht so, denn wir sprechen hier nicht von einem neuen Tapas-Laden in der Bierstadt. „Wo ‚La Casita’ drauf steht, soll auch ‚La Casita‘ drin sein“, sagt Rainer Hoffmann, Geschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Eifelkreis.

Jetzt wissen Sie aber noch immer nicht, was denn drin sein soll. Also: Das DRK baut in der Bahnhofstraße eine neue Jugendhilfeeinrichtung. Ende 2021 mit dem Spatenstich begonnen, soll die Einrichtung im Juli dieses Jahres eröffnen. Dann stehen dort zwei Wohngruppen mit jeweils sechs Plätzen sowie drei Trainingsappartements zur Verfügung. Klingt jetzt eher weniger nach einem „Häuschen“, sondern nach etwas ziemlich Riesigem.

Vorbild aus Kaiserslautern und Alzey

Und tatsächlich: Der Neubau sticht ins Auge, wenn man sich auf ihn zu bewegt. Nicht nur wegen des teilweise gelben Anstriches, sondern auch aufgrund seiner Größe. 4,4 Millionen Euro kostet das Projekt, wenn es fertig ist. „Das ist das größte Bauprojekt, das wir hier als DRK Kreisverband jemals gestemmt haben“, sagt Rainer Hoffmann. Der Name „La Casita“ kommt nicht von der Größe, sondern aus dem östlichen Teil von Rheinland-Pfalz. In Kaiserslautern und Alzey existieren bereits solche Einrichtungen. „Und der Bedarf ist absolut da, es gibt sogar Wartelisten“, sagt Hoffmann. Also entschied man sich, auch im Norden des Landes einen solchen Platz zu schaffen.

Wer im La Casita Bitburg Hilfe finden soll

Im „La Casita“ sollen künftig psychisch beeinträchtigte Eltern mit ihren Kindern Platz finden. In enger Zusammenarbeit mit dem Jugendamt wird ermittelt, wer bedürftig ist. „Wir führen dann Gespräche und entscheiden, ob es passt“, sagt Renate Wolfram. Sie ist als Bereichsleitung Kinder, Jugend und Familie mit zuständig für die neue Einrichtung. Die Hilfsangebote richten sich an Mütter und Väter zwischen 16 und 27 Jahren mit ihren Kindern im Alter zwischen null und sechs Jahren, die nicht mehr in der Lage sind, selbstständig zu leben. „Aber diese Altersgrenzen sind nicht strikt“, sagt Rainer Hoffmann, „bei uns wird niemand abgewiesen, der Hilfe braucht.“ Auch schwangere Frauen (bis vier Wochen vor der Entbindung) können im „La Casita“ unterkommen. Das Angebot richtet sich nicht nur an Eltern aus dem Eifelkreis, sondern kann nach Bedarf auch aus dem Rest Deutschlands oder aus dem nahen Ausland belegt werden.

Passt es, können die Eltern einen der zwölf Plätze einnehmen. Meist, so erklärt Wolfram den Bedarf, kommen die Eltern mit ein bis zwei Kindern in eine solche Einrichtung. Es ist also damit zu rechnen, dass bei voller Belegung (bei der das DRK keine Zweifel hat, dass sie irgendwann erreicht wird), 25 bis 30 Personen in den Wohngruppen leben. Die Wohngruppen befinden sich auf zwei Etagen, die baugleich sind. Die sechs Wohneinheiten (alle mit Bad, teilweise barrierefrei) werden durch einen Gruppenraum und eine gemeinsame Küche ergänzt. Die Bewohner sollen dort teilweise selbst einkaufen und sich um ihre Bedürfnisse kümmern.

20 neue Arbeitsplätze im „La Casita“ werden geschaffen

Eltern sollen im „La Casita“ lernen, wie sie wieder alleine mit ihren Problemen umgehen können und bereit sein, ihre Kinder selbstständig zu erziehen. Dabei helfen beispielsweise Psychologinnen, Erzieher, Sozialarbeiterinnen oder Kinderkankenpfleger. Diese Stellen – bis zu 20 sollen es werden – werden direkt beim DRK geschaffen. „Da suchen wir noch, leider ist auch da der Stellenmarkt nicht einfach“, sagt Rainer Hoffmann.

Kommen die Eltern mit dem Leben in der Wohneinheit gut klar, haben sie die Möglichkeit, in eines der drei Trainingsappartements zu wechseln. Diese liegen auf einer gesonderten Etage. Die Eltern leben dort fast eigenständig mit ihren Kindern. „Aber so, dass sie Hilfe bekommen können, wenn sie sie doch einmal benötigen“, sagt Renate Wolfram. Das oberste Ziel ist, dass die Bedürftigen wieder in der Lage sind, alleine zu leben und die Einrichtung wieder verlassen. „Im Idealfall gelingt das so nach eineinhalb Jahren“, sagt Rainer Hoffmann. Auch nach dem Verlassen des „La Casita“ sind die Eltern nicht direkt auf sich allein gestellt: „Wir unterstützen dann ambulant“, sagt Renate Wolfram.