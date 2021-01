Einzelhandel Bitburg : SPD macht beim Thema Innenstadt Druck

Der Einzelhandel in der Innenstadt Bitburg hat viel zu bieten, aber es gibt auch immer mehr Leerstände. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg (de) Die Situation in der Bitburger Innenstadt, wo selbst in der Hauptflaniermeile acht Ladenlokale leerstehen, beschäftigt auch die Fraktionen des Stadtrats. Das Thema steht bei allen ganz oben auf der Agenda.

Die SPD legt als erste Fraktion einen Antrag auf den Tisch, in dem unter anderem Soforthilfe für die Händler gefordert sowie eine Befragung von Geschäftsleute und Immobilienbesitzern angeregt wird (der TV berichtete). Über den Antrag, der vor mehr als zwei Wochen eingereicht wurde, sollte der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag, 28. Januar, beraten.