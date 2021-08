Ladenleerstand Innenstadt : Ausverkauft – Rossmann schließt Filiale in Bitburg

Bitburg Es ist ein Rückzug mit Ansage. Jetzt ist es so weit: Bei Rossmann in der Bitburger Innenstadt ist der Ausverkauf gelaufen. Die Filiale wird ausgeräumt. Früher als geplant. Wie es weitergeht? Offen.

(de) Und dann ist auf einmal Schluss. Schade. Traurig. Noch ein Geschäft weniger. Dass die Rossmann-Filiale in der Bitburger Innenstadt schließt, bedauern alle. Passanten, wie auch Geschäftsnachbarn der Drogerie. Mehr als acht Jahre gab es dort, am südlichen Ende der Fußgängerzone, von Seife bis Waschmittel, ob Pralinen oder Wein alles, was das bunte Sortiment einer Drogerie eben ausmacht. Auch Fotos konnte man bei Rossmann entwickeln lassen oder schnell einen Snack für die Mittagspause kaufen. Das ist vorbei.

In den vergangenen Wochen lief der Ausverkauf. Nun wird das Geschäft leer geräumt. Die ursprünglich für den Oktober angekündigte Schließung, kommt etwas früher. Ein Blick in das Geschäft verrät schon heute, was bald an dieser Stelle blüht: Leere. Ein weiterer Leerstand für die Bitburger Innenstadt.

Dass es so weit kommen wird, war bekannt. Bereits im November 2020 hat die Kette mit Sitz im niedersächsischen Burgwedel angekündigt, ihre Zweigstelle in der Bitburger Fußgängerzone zu schließen. „Die Lage ist nicht mehr wettbewerbsfähig, denn die Fläche ist nicht geeignet, um unser gesamtes Sortiment präsentieren zu können und den Kundenwünschen nach breiten Gängen zu entsprechen. Wir benötigen heute in der Regel rund 700 Quadratmeter“, sagte ein Unternehmenssprecher damals. Ziel ist es, einen neuen Standort zu finden. Im Gespräch war der ehemalige Fressnapf beim Rewe in der Mötscher Straße. Doch ob es zu diesem Standort-Wechsel kommt, ist offen.

Die Stadt müsste dafür den Bebauungsplan ändern, um eine solche Ansiedlung zu ermöglichen. Ein entsprechendes Verfahren ist aktuell nicht am Laufen. Eine solche Umsiedlung war auch gar nicht im Interesse der Bitburger Kommunalpolitiker. Die lieber alle Rossmann an seinem jetzigen Standort behalten würden.

Bürgermeister Joachim Kandels hat sich deshalb im März diesen Jahres in einem zweiseitigen Brief an die Geschäftsführung in Burgwedel gewandt und darum gebeten, die Schließung noch mal zu überdenken (der TV berichtete). Die Reaktion? Bis heute: keine.

„Das ist natürlich schon bedauerlich, dass es auf diesen Brief noch nicht mal eine Antwort gibt“, sagt Kandels. Noch bedauerlicher findet er, wie alle anderen auch, dass die Filiale schließt. „Eine Drogerie ist ja auch ein Frequenzbringer“, sagt Kandels. Genau aus dem Grund bedauert auch der Bitburger Gewerbeverein die Schließung. Wer mal eben ins Rossmann ein Deo kaufen ging, bummelte im Anschluss vielleicht auch noch zum nächsten Geschäft, ins nächste Café oder Restaurant.

Jeder Laden der schließt, trifft auch die Geschäfte ringsum. Und mit jedem Leerstand mehr, wird die Innenstadt unattraktiver. Dass diese Spirale nach unten, so oft beschrieben und so oft in der Realität zu beobachten, nicht zwangsläufig in Gang gesetzt werden muss, zeigt ein anderes, ein positives Beispiel aus der Bitburger Innenstadt.