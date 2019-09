Eifel-Kulturtage : Läster-Schwester der unteren Schubladen

Désirée Nick bei ihrem Auftritt in Badem, bei dem sie lästerte, wie man es von ihr erwartete. Foto: Christina Bents

Badem 150 Besucher verfolgten bei den Eifel-Kulturtagen in Badem Désirée Nicks Ausführungen über das Leben und das Alter. Vieles war witzig, einiges ging unter die Gürtellinie.

Wenn man an Désirée Nick denkt, fallen einem gleich die Schlagworte wie schrill, bunt, glamourös, Lästerzunge oder Dschungelkönigin ein. Bundesweit ist sie durch zahlreiche Fernsehauftritte in Talkshows bekannt, in denen sie oft direkt mit ihrer scharfen Zunge das Leben von Promis oder Möchtegernpromis kommentiert.

Bei vielen ihrer Fans kommt ihre direkte Art sehr gut an, andere finden sie geht zu weit. So war es auch in Badem. Dort kam sie sehr schlicht in Blazer und Bluse gekleidet auf die Bühne und las aus ihren Büchern. „Die Kapitel haben jeweils nur acht bis zehn Seiten, da schafft man ja drei Kapitel an einem Abend, dafür braucht man bei ‚Krieg und Frieden’ ein halbes Jahr. Da haben sie bei meinen Büchern ein echtes Erfolgserlebnis“, warb Nick.

Loslegte sie mit dem Thema Alter, dass einige Männer, die noch vor Jahren beherzt einer jungen Dame in den Po gekniffen haben, jetzt mit der Krücke winken. Zudem findet sie es bedenklich, dass es, um das Alter zu beschreiben nur zwei Vokabeln gibt, Alt und Jung. Sie fände es besser, wenn es für das Lebensalter so viele Worte gäbe, wie die Eskimos für den Schnee haben, nämlich 35.

Vereinzelte Lacher, zeigten die verhaltene Zustimmung aus dem Publikum. Spannender wurde es, als sie anfing ihre Promikollegen, vom A- bis zum Z-Promi zu kommentieren. Eines ihrer Lästeropfer war dabei Hugo Egon Balder: „Der ist vor jeder Sendung zwei Stunden in der Maske. Was lässt er da an sich machen? Er betritt die Maske als alter Sack und er verlässt die Bühne als alter Sack.“

Nach einem kurzen Ausflug in ihre Erfahrungen als Autofahrerin, die sich über das bevormundende Navi aufregt, pries sie noch einmal ihre Bücher an. Mit ihrer eigenen Art, der besonderen Stimme, Gestik und Mimik, die sie beim Lesen aber nur selten einsetzte, hatte sie die Besucher auf ihrer Seite.

Die wussten schließlich, dass sie keine Tickets für einen Knabenchor erworben hatten, sondern für Désirée Nick. Schließlich wurden noch Gina Lisa Lohfink, Sophia Thomalla und Michaela Schäfer genauer unter die Lupe genommen, wobei es auch mal zu deftigen Sprüchen kam. Beispiel: „Gina Lisa Lohfink hat ja auch schon bei Michaela Schäfer unten durchgewischt, sie ist zwar nicht lesbisch, aber 20 Euro sind 20 Euro.“

Die Schmerzgrenze war bei einigen Besuchern erreicht, als sie sich über Angela Merkel ausließ. Vom Thema Intimpiercings kam sie auf die Bundeskanzlerin und sagte: „Die fasst sich auch nur noch in den Schritt, um ihre Gebärmutter hochzudrücken.“

Besucherin Patrizia Neises fand: „Das war schon, wie einige andere Scherze auch, unter der Gürtellinie und das hat mir nicht gefallen. Sonst fand ich den Auftritt gut, hätte mir aber mehr erwartet.“ Anders sieht das Helga Bayerschen: „Ich bin schon lange Fan von Désirée Nick und mir gefällt ihre direkte Art.“ Michael Clemens war positiv überrascht: „Ich fand es richtig super, sie ist authentisch und hat mich überzeugt.“