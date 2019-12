Pfarrgemeinde hat genügend Spenden für Sanierung gesammelt : Lahrer haben Kampf um ihre Kirche gewonnen

Lahr Wegen Einsturzgefahr ist die Pfarrkirche Lahr seit fast zwei Jahren gesperrt. Mitte 2020 steht nun endlich die Sanierung an.

Nach Angaben des Bistums Trier ist die Pfarrkirche in Lahr derzeit das einzige Gotteshaus im Eifelkreis, das wegen Baumängeln zubleiben muss. Mit ähnlichen Schwierigkeiten hatte unter anderem die Pfarrgemeinde in Bleialf zu kämpfen. Im April 2018 mussten Teile der Kirche geschlossen werden. Mittlerweile wird an einem Sanierungskonzept gearbeitet. Derzeit sind etwa 50 Kirchen rund um Prüm und Bitburg sanierungsbedürftig. Geschätzt hat sich insgesamt ein Investitionsstau von sechs Millionen Euro angesammelt.

Laut einer Sprecherin des Bistums hatte man Sorge, dass der Dachstuhl oder zumindest Teile davon herunterstürzen könnten.„Aus Gründen der Sicherheit für Leib und Leben“ wurde die Pfarrkirche daher im Einvernehmen mit der Gemeinde geschlossen. Seitdem müssen die Gläubigen für den Besuch eines Gottesdienstes auf die kleineren Filialkirchen in Hüttingen und Niedergeckler ausweichen. Ein Ende der Schließung ist aber in Sicht.

Dieser Eigenanteil, schreibt eine Bistumssprecherin, sei der „wesentliche Faktor“ bei solchen Bauvorhaben. Wenn die Kirchengemeinde nicht in der Lage ist, ihre 40 Prozent selbst zu stemmen, wird nichts aus dem Projekt. Doch die Lahrer haben nicht nur lange mit dem Bistum Trier über die Notwendigkeit der Kirchensanierung diskutiert, sondern auch Klinken geputzt. Tausende Euro Spendengeld sind so zusammengekommen. Und damit genug, um das Projekt zu stemmen.

Bevor die Zeit der Provisorien aber ein Ende nimmt, wird es vor Weihnachten noch einmal schlimmer. Denn bis zum zweiten Weihnachtstag am Donnerstag, 26. Dezember, wird nun auch die Filialkirche in Niedergeckler renoviert. Das heißt: Alle Messen in der Pfarrei Kreuzerhöhung Lahr werden vorerst in die Kapelle nach Hüttingen verlegt.