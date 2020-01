Glaube : Laien-Stärkung in der Kirche

Laien-Stärkung in der Kirche

Beauftragung von Wort-Gottes-Leitern und Kommunionhelfer in der PG Irrel. Foto: TV/Sandra Hoffmann

Irrel/Wolsfeld (red) 21 Männer und Frauen haben sich vor kurzem in den Gemeinden der Pfarreiengemeinschaft Irrel bereit erklärt, die Leitung von Wort-Gottes-Feiern und Wortgottesdiensten zu übernehmen bzw. als Kommunionhelfer dabei mitzuwirken.

Entsprechende Ausbildungskurse wurden besucht und erfolgreich abgeschlossen. Der leitende Pfarrer Frank-Oliver Hahn überreichte in der Sonntagsmesse in Wolsfeld allen Teilnehmern ihre bischöflichen Urkunden und das Buch „Leitung von Wort-Gottes-Feiern am Sonntag“. Foto: Sandra Hoffmann