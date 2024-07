Antiquitäten, Trödel und Sammlerstücke „Trödel-Sonntag“ in der Eifel: Der 33. Antik- und Trödelmarkt in Lambertsberg

Antiquitäten, Sammlerstücke, Trödel und auf keinen Fall Neuwaren – der Antik- und Trödelmarkt in Lambertsberg lässt jegliche Sammlerherzen höherschlagen. Auch in diesem Jahr richtet der Heimatverein Lambertsberg den jährlichen Markt wieder im Dorf aus. Schnäppchenjäger und Sammler können sich schon bereit halten, denn am Sonntag, 28. Juli, werden etwa 120 Aussteller rund um das Dorfgemeinschaftshaus verschiedenste Fundstücke und alte Schätze anbieten. Dabei gibt es nur eine Regel: Keine Neuwaren – lediglich Antiquitäten und alte Sammlerstücke dürfen zum Verkauf angeboten werden.