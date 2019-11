Bitburg/Mainz : Land fördert Hochwasserschutz und unterstützt Beseitigung von Schäden im Eifelkreis

Bitburg/Mainz Das Land überweist 464 000 Euro für den vorbeugenden Hochwasserschutz und zur Beseitigung von Schäden in Bitburg Erdorf und in der Verbandsgemeinde Bitburger Land.

(red/ma) Die Unwetter im Juni vergangenen Jahres haben viele Menschen in der Eifel hart getroffen und viel zerstört. „Die Verbandsgemeinde Bitburger Land verzeichnet allein 2018 Schäden in Höhe von rund 15 Millionen Euro, die Versicherungswirtschaft hat für diesen Zeitraum in Rheinland-Pfalz 55 Millionen Euro an Schäden durch Starkregen erfasst“. Das sagte Umweltministerin Ulrike Höfken in Bitburg, wo sie drei Förderbescheid über rund 464 000 Euro übergeben hat. Zwar sei das Phänomen Starkregen nicht neu, infolge des Klimawandels würden solche lokal begrenzten Unwetter doch immer häufiger auftreten und das vielerorts mit verheerenden Folgen. Die Landesmittel sollen zum einen dem vorbeugenden Hochwasserschutz dienen, zum anderen der Beseitigung von Schäden.