Kommentar : Land muss in Notbetrieb zurückkehren

Foto: TV/Friedemann Vetter

Die Ampelregierung will es sich so kurz vor der Landtagswahl im März wohl nicht mit den Eltern verscherzen. Anders lässt sich der sogenannte „Regelbetrieb für den dringenden Bedarf“ in den Kitas nicht rechtfertigen.

Er ist ein Zugeständnis an Väter und Mütter, bei allem Verständnis für deren schwierige Lage. Aber keine sinnvolle Regelung, um die Pandemie einzudämmen.

Anders als in anderen Lebensbereichen entscheidet bei den Kitas in Rheinland-Pfalz nämlich nicht die Infektionslage darüber, was geboten wäre. Sondern die Eltern. Wenn sie einen Bedarf sehen, können sie das Kind bringen. Und so unerkannt — denn Kinder sind oft symptomfrei — in die Einrichtungen tragen.

Gut, dass die meisten mit diesem Angebot verantwortungsvoll umgehen. Und es kaum ausgenutzt wird. Der Protest der Erzieher aber ist nachvollziehbar. Nicht nur, weil sie offenbar zur größten beruflichen Risikogruppe gehören. Sondern, weil das Land wenig tut, um sie zu schützen. Sie sollen keine Masken tragen, können keinen Abstand halten oder „Kontakte“ zu den Kindern einschränken“.

Dass es im Eifelkreis derzeit dennoch kaum zu Infektionen in den Kitas kommt, ist eine gute Nachricht. Und fast eine Überraschung. Es dürfte aber jedem klar sein, dass das nicht so bleiben muss. Und sich täglich ändern kann.

So bleibt eine echte Gefahr, der vor allem ältere Erzieher ausgeliefert sind, und ein psychischer Druck. Allein um ihretwillen sollte das Land in den Notbetrieb aus dem ersten Lockdown zurückkehren. Und wieder einen Nachweis von den Eltern verlangen. Denn die derzeitige Regelung ist weder fair, noch entspricht sie dem Infektionsschutz.