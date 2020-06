Landesregierung lässt Kinder und Jugendliche auf Covid-19 testen : Prümer Schüler als Corona-Wächter bei einer Testreihe

So wie hier im Landkreis Vulkaneifel, wo Schüler und Lehrer der BBS Gerolstein und des TMG Daun getestet wurden, gibt es auch im Eifelkreis eine Testreihe an zwei Schulen. Foto: TV/Meike Welling

Bitburg/Prüm Die Landesregierung lässt direkt vor und nach den Sommerferien an 24 Schule in Rheinland-Pfalz insgesamt rund 1200 Kinder und Jugendliche auf Covid-19 testen. Im Eifelkreis sind die Berufsbildende Schule der Abteistadt und das Regino Gymnasium mit dabei.

(de) Endlich Sommer, endlich ein Stück Normalität. Die Reisewarnungen in etliche Länder sind aufgehoben. Gerade rechtzeitig vor den großen Ferien – für viele Familien die Hauptreise-Saison. Doch wie wird sich die Urlaubszeit auf die Verbreitung des Corona-Virus auswirken? Ist ein Anstieg zu befürchten oder bleiben die Infektionszahlen so niedrig wie bisher?

Solche Fragen treiben nicht nur die Virulogen um, sondern auch jeden, der vor der Entscheidung steht, ob und wo er in diesem Sommer Urlaub macht. Aber natürlich auch für die Schulträger stellt sich die Frage, wie es nach den sechs Wochen weitergeht. Schließlich will keiner, dass sich das Virus über die Schüler verbreitet. Auch nicht die Landesregierung.

Um eine verlässliche Datengrundlage zu bekommen, wurden in den vergangenen Tagen und Wochen insgesamt rund 1200 Kinder und Jugendliche aus unterschiedlichen Altersklassen an 24 Schulen in Rheinland-Pfalz getestet. Im Eifelkreis hat das Land dafür das Regino Gymnasium und die Berufsbildende Schule Prüm ausgewählt.