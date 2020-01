Kommentar : Land und Bund in der Pflicht

Die Liste Streit hat in zwei Punkten auf jeden Fall recht: Es gibt ein Informationsdefizit. Wenn 600 Flüchtlinge in einer Kleinstadt untergebracht werden sollen, muss Mainz die Bevölkerung umfassend informieren und frühzeitig Ängste abbauen.

Mit einer Offensive in einer öffentlichen Ratssitzung allein ist es nicht getan. Das andere, was die Liste Streit deutlich gemacht hat ist: Bitburg ist kein Selbstbedienungsladen, wo Land und Bund nehmen, aber – wie etwa bei der Landesgartenschau, dann doch am Ende nichts geben. Es sollte keine Frage mehr sein, dass Bitburg Ausbildungsstandort für angehende Bundespolizisten wird und die Polizeischule in die Housing kommt. Sonst könnte die Stimmung vor Ort auch kippen. Hier sind Land und Bund in der Pflicht.