Straßenbau : 347 000 Euro für Ausbau der Ortsdurchfahrt Sülm

Bitburg-Prüm/Mainz Mainz fördert Ausbau der Kreisstraße 33 in Sülm mit 347 000 Euro

Der Eifelkreis Bitburg-Prüm erhält für den Ausbau der Kreisstraße 33 in der Ortsdurchfahrt Sülm, im Zuge der freien Strecke bis zur Bedenbachbrücke sowie der Einmündung K 33/K 34 eine Zuwendung in Höhe von 347 000 Euro, wie Verkehrsminister Dr. Volker Wissing mitgeteilt hat. Im Zuge der Instandsetzung werden die Ausbaubereiche in Sülm (Denkmalstraße / Röhler Straße) sowie im Abschnitt auf der freien Strecke bis zur Bedenbachbrücke den Verkehrsanforderungen angepasst. Der Ausbau erfolgt als Gemeinschaftsmaßnahme mit den Verbandsgemeindewerken Bitburger Land, die in der Ortslage ihren Regenwasserkanal erneuert. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) werde in den nächsten Tagen den förmlichen Bewilligungsbescheid versenden, teilte Wissing mit.