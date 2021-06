Förderung aus Mainz : Land unterstützt drei Projekte in der Eifel

Land unterstützt drei Projekte in der Eifel

Rommersheim/KRautscheid/Kleinlangenfeld (red) 433 000 Euro: So viel Geld gibt es vom Land für die Sanierung und den Umbau des Dorfgemeinschaftshauses in Rommersheim. Die Schwerpunktgemeinde bekommt die Zuwendung aus dem Dorferneuerungsprogramm.

Aus diesem Fördertopf fließen 300 000 Euro auch in den Bau des Dorfgemeinschaftshauses Krautscheid. Die Ortsgemeinde plant, das ehemalige Schulgebäude zukunftsfähig zum Dorfgemeinschaftshaus umzugestalten.

Ebenso gibt es Zuschüsse aus Mainz für den Ausbau der Ortsdurchfahrt in Kleinlangenfeld und der freien Strecke bis zur K 164. Rund 464 000 Euro sind aus Mainz zugesagt, um die Straße instandzusetzen. Auf der freien Strecke wird die Fahrbahn erneuert sowie in Teilen verbreitert. Am Ortseingang nach Kleinlangenfeld wird die Kurve aufgeweitet.