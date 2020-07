Landesregierung rudert bei AfA Bitburg zurück : Land verschiebt erneut Pläne für Flüchtlingseinrichtung in der Eifel

Info

Die Hygieneregeln des Landes werden in den Aufnahmeeinrichtungen für Asylbegehrende (AfA) durch den Sozialdienst vermittelt. Zudem gibt es Infoblätter in verschiedenen Sprachen. Die Bewohner wurden mit Masken ausgestattet, es gibt Desinfektionsmittelspender und auch Seife wird zur Verfügung gestellt. So sind die Abstandregel einzuhalten, Gruppenbildung untersagt und gegessen wird auf den Zimmern nicht gemeinsam im Speisesaal. Darüber hinaus wurden mehr Asylsuchende in die Kommunen verteilt, was die Belegung in den Einrichtungen entzerrt. Mit Ausnahme von Familienverbänden sind nun maximal vier Menschen in einem Zimmer untergebracht. Die Angebote der Betreuung und Beratung sowie Spielstube und Schulunterricht finden vergleichbar mit dem eingeschränkten Regelbetrieb in Schulen und Kitas statt.