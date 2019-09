Info

Sommer 2015: In Trier schlagen Asylsuchende im Nell‘s Park ihre Lager auf, bauen mit Holzlatten und Folien Unterkünfte vor der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) auf. Denn die ist überfüllt.

Die Zeltstadt: Im Juli bauen DRK und THW in Bitburg Zelte auf dem Flugplatz auf. Platz für 250 Menschen. Ende Juli folgt das dritte Zelt – 125 Flüchtlinge mehr können aufgenommen werden. Kleidung und Spielzeug wird gesammelt. Neben den Hauptamtlichen – am Ende waren es rund 60 – engagieren sich mehr als 300 Ehrenamtliche.

Die Blocks: Ende August ist klar: Das Land plant, rund 500 Flüchtlinge in zwei Wohnblocks auf dem Flugplatz unterzubringen. Bitburg wird AfA-Außenstelle. Parallel wird die Zeltstadt in Bitburg Ende August wegen wachsender Engpässe in Trier vergrößert: 500 Menschen finden Platz. Im September ziehen die ersten Flüchtlinge in die Wohnblocks ein.

Der Hangar: Es kommen weiter Menschen. Aus Eritrea, Syrien, Afghanistan. Die Flüchtlingswelle ebbt nicht ab. Im Gegenteil. In Bitburg bauen DRK und THW Feldbetten in einem Hangar auf und schaffen so Platz für 600 weitere Menschen in der alten Flugzeughalle. Waschbecken wurden provisorisch angeschlossen, ein Wagen mit 30 Toiletten aufgebaut, das Areal wird eingezäunt und bewacht.

Provisorium wird Dauerlösung: Die Zeltstadt, die im Herbst abgebaut werden sollte, wird winterfest gemacht. Heizungen schaffen es, mit rund 750 Litern Öl pro Tag pro Zelt, das Ganze trotz fehlender Außendämmung auf rund 20 Grad zu wärmen. Der Boden wird befestigt. 600 Menschen aus 20 Nationen leben dort bis Ende Dezember 2015.