Straßen und Bauarbeiten : Landesbetrieb informiert  über Sperrungen

Malberg/Kyllburg (red) Wegen Bauarbeiten wird der Abschnitt der L 34 zwischen Malberg und Kyllburg von Montag, 2., bis Donnerstag, 5. März, für den Verkehr gesperrt. Der Beginn des nächsten und letzten Bauabschnittes erfolgt laut Landesbetrieb Mobilität anschließend.

Wegen Straßen- Kanal- und Wasserleitungsarbeiten wird der Abschnitt der L 34 zwischen Hochstraße und Kyllbrücke (Bahnhofstraße) ab Donnerstag je nach Witterung bis Anfang April gesperrt. Der Kreuzungsbereich Kyllbrücke/Bahnhof/Am Kyllufer bleibt, bis auf kurzfristige Behinderungen, während den Asphaltarbeiten, befahrbar. Eine Umleitung wird ab Einmündung L 24 / L 34 in Kyllburg über die L 24 und B 257 – Badem bis zur Einmündung B 257 / K 74 in Erdorf und von dort über Fließem bis Malberg ausgeschildert. Am Montag, 2. März, findet um 15.30 Uhr ein Info-Gespräch am Parkdeck, Bahnhofstraße statt.