Verkehr nach der Flut : Alle Brücken müssen geprüft werden

Foto: TV/Frank Auffenberg 22 Bilder Viele Brücken und Straßen müssen noch geprüft werden

Bitburg/Gerolstein Von 80 wegen der Flut gesperrten Straßen konnte der Landesbetrieb Mobilität in Gerolstein bisher 42 wieder öffnen. Einige werden aber wohl noch länger geschlossen bleiben müssen.

Von Frank Auffenberg

Noch immer laufen die Aufräumarbeiten in den Dörfern und Städten der Eifel, doch zumindest sind fast alle Orte, die von der Flut in der vergangenen Woche heimgesucht wurden, wieder erreichbar. „Nur die Verbindung von Hamm nach Echtershausen fehlt aktuell noch. Dort gibt es keine direkte Straßenverbindung mehr. Die Anwohner werden weiter über einen Waldweg geführt“, sagt Harald Enders, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Gerolstein.

Die Brücke über die Prüm sei nicht passierbar. Laut Enders soll Echtershausen im Laufe des Freitags wieder über die Straße erreichbar sein, informiert Enders am Dienstagnachmittag.

Ingesamt 80 Straßen musste der LBM Gerolstein angesichts der Wassermassen im Eifelkreis Bitburg-Prüm sowie im Vulkaneifelkreis sperren. Neben abgesackten Fahrbahnen, Hangrutschen und Geröll seien die vielen Brücken über große und kleine Gewässer ein Grund für die Sperrungen. „Sobald es möglich war, fingen die Mitarbeiter im Grunde schon am Mittwoch an, die betroffenen Stellen zu sichten und zu bewerten“, sagt Enders. 42 Sperrungen habe man mittlerweile aufheben können.

Der LBM Gerolstein betreut insgesamt 490 Bauwerke in Gewässerlage. „Davon konnten wir bis Montag 250 besichtigen, um zu beurteilen, welche noch brauchbar sind. Das wird leider noch ein paar Tage dauern.“ Problematisch sei, dass auf den ersten Blick nicht einfach beurteilt werden könne, ob ein Bau sicher sei oder eben auch nicht. Offensichtliche Zerstörungen wie die eingestürzte Brücke in Speicher seien eher die Ausnahme. „Nehmen sie zum Beispiel die Brücke in Hermesdorf. Der Verkehrsteilnehmer sieht nur eine intakte Fahrbahn. An einem Pfeilern ist aber ein gutes Stück Mauerwerk etwa einen Meter tief weggebrochen.“ Und genauso könnten halt viele Brücken augenscheinlich in Ordnung sein, „wie es aber unten drunter aussieht ist etwas ganz anderes.“ Alle Bauwerke zu kontrollieren, sei eine langwierige Geschichte. Wirklich jede Gründung, also der Bereich einer Brücke, in dem die Pfeiler ihre Last ins Fundament abgeben, müsse geprüft werden.

Enders befürchtet, dass von den verbliebenen 40 noch gesperrten Straßen einige wohl eine längere Zeit nicht genutzt werden könnten. „Bei den mittlerweile wieder geöffneten, gab es meist entweder starke Überflutungen und Verschmutzungen oder Schäden, die schnell beseitigt werden konnten. Da kommen wohl noch ein paar dazu, aber für viele, werden schlicht größere Arbeiten notwendig sein, damit sie wieder genutzt werden können und die sind nicht so schnell umsetzbar“, sagt Enders. Eine gute Entscheidung habe in diesem Zusammengang aber, kaum war die Flut vorbei, die Landesregierung getroffen.

„Das Ministerium entschied, dass überall wo im Gebiet Straßen stark betroffen sind, Arbeiten zügig beauftragt und umgesetzt werden dürfen.“ So sei es möglich gewesen, noch am Samstag die Firma Kohl Bau mit den Arbeiten in Echtershausen zu beauftragen, am Sonntag wurde schon damit begonnen.“

Die Brücke über die Prüm selber sei glücklicherweise stabil und stehen geblieben. „Sie ist wie viele unserer Straßenbrücken aus Beton. In der Regel vertragen die einiges. Allerdings ist die Straße, die auf die Brücke führt arg zerstört. Sie muss gesichert, gestützt und wieder hergestellt werden. Wir hoffen, die Zusfahrt nach Echtershausen kommende Woche wieder öffnen zu können.“

Auch in Sachen Moltkeburg-Brücke in Speicher seien bereits Vorbereitungen getroffen worden. „Vermutlich hielt sie den vom Wasser mitgerissenen Bäumen nicht Stand. Sie stürzte ein. Wie es aussieht, wird an dieser Stelle das Technische Hilfswerk eine Übergangslösung schaffen können.“

Eher düstere Prognosen gibt Enders allerdings, wenn es um die vielen Radwege in der Region geht. „Eine unserer Mitarbeiterinnen hat bereits 600 Kilometer des Radwegenetzes geprüft. Die Schäden sind immens und letztlich überall zu finden. Der gesamte Umfang ist bei weitem noch nicht einschätzbar“, sagt Enders. „Alle Radwege sind gestört und gesperrt.“ Das in den vergangenen 20 Jahren mit soviel Einsatz ausgebaute Netz sei in seiner gewohnten Form erstmal nicht mehr nutzbar und auch noch nicht absehbar, wann die wichtigsten Verbindungen wiederhergestellt sind. Es seien eben die kleineren Bauwerke, meist aus Holz oder eben auch Aluminium, die den Wassermassen nicht stand halten konnten.

Übrigens auch kaum nutzbar ist aktuell das Gebäude des Landesbetriebs Mobilität in Gerolstein. „Unser Dienstgebäude ist selber schwer getroffen und stand zeitweise unter Wasser. Aktuell haben wir keinen Zugriff auf das Internet und auch das Telefonsystem ist gestört. Daten zu erfassen und zusammenzuführen ist damit nicht einfach.“ Es werde voraussichtlich auch noch etwas dauern, bis der volle Betrieb im gewohnten Umfang wieder laufen könne. „Die Daten über alle Sperrungen werden aber natürlich trotzdem veröffentlicht.“ Übersichtlich seien sie im Mobilitätsportal des LBM zu finden. „Wir sind weiter mit Mann und Maus im Einsatz und dabei einen vollen Überblick über die entstandenen Schäden zu bekommen.“

Überall laufen noch Aufräumarbeiten. Foto: TV/Mario Hübner