Landesgartenschau 2027 : „Extrem enttäuscht“: Erste Reaktionen auf das Gartenschau-Aus in der Eifel

Bürgerpark mit See und städtisches Wohnen: Das hätte die Eifel gerne mit einer Landeagartenschau in der Bitburger Housing umgesetzt. Foto: Planstatt Senner

Bitburg/Mainz Große Enttäuschung in der Eifel: Der Zuschlag für die Austragung der Landesgartenschau 2027 geht an Neustadt an der Weinstraße. Damit ist der zweite und wohl auch letzte Versuch gescheitert, das Ereignis nach Bitburg zu bekommen.