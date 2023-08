Landesjugendorchester Junge Könner im Schönecker Forum

Schönecken · Das Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz gastiert am Samstag, 2. September, in Schönecken. Am Pult: der junge spanische Dirigent David Fernández-Caravaca. Ebenfalls dabei: der Cellist Benedict Kloeckner.

28.08.2023, 06:53 Uhr

Talentiert, fähig und total freundlich: Das Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz. Foto: Stephan Presser

Großer Auftritt in Schönecken, und zwar im Forum im Flecken: Dort gastiert am kommenden Samstag das Landesjugendorchester (LJO), erstmals dirigiert von David Fernández-Caravaca. Als Solist dabei: der Cellist Benedict Kloeckner.