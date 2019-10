Korrektur : Landespolizeiorchester spielt für guten Zweck

Schönecken (red) In Schönecken wird von heute an bis Sonntag, 6. Oktober, Kirmes gefeiert. Am Donnerstag, 3. Oktober, spielt um 18 Uhr das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz zugunsten des Fördervereins der Graf-Hartard-Grundschule und nicht, wie versehentlich geschrieben, zu Gunsten der musikalischen Frühförderung der regionalen Vereine.

