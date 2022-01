Pandemie : Corona: 141 Neuinfektionen im Eifelkreis

Bitburg-Prüm (red) Das Landesuntersuchungsamt meldet am Dienstag, 18. Januar, 141 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Eifelkreis. Die 7-Tage-Inzidenz steigt auf 471,7, die Zahl der aktuellen Covid-19-Fälle auf 936. Sie verteilen sich wie folgt: Stadt Bitburg (195), Verbandsgemeinde Arzfeld (65),VG Bitburger Land (182), VG Prüm (133), VG Speicher (94) und VG Südeifel (140). Die landesweite 7-Tages-Hospitalisierungsinzidenz beträgt 3,34.

Impfmöglichkeiten: Für Booster-Impfungen kann man aktuell am Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg und Gerolstein Termine online vereinbaren. Das Impfzentrum in Bitburg ist wöchentlich an vier Tagen geöffnet. Terminreservierung https://impftermin.rlp.de, Hotline 0800/5758100.