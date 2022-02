Pandemie : Corona: 177 Neuinfektionen im Eifelkreis

Bitburg/Prüm (red) Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz meldet am Sonntag, 6. Februar, bis 14 Uhr, 177 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Aktuell sind 3034 Menschen an Covid-19 erkrankt, die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 890 pro 100.000 Einwohner.

Der Impfbus steht am Montag, 9 bis 17 Uhr, im Industriepark Region Trier in Föhren, am Dienstag, 9 bis 17 Uhr, am Haupteingang der Universität Trier, am Mittwoch, 9 bis 17 Uhr an der Hochschule, Gestaltungscampus am Irminenfreihof 8 sowie am Freitag, 9 bis 17 Uhr, in der Hocheifelhalle in Adenau.