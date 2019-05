Daun/Alpen am Niederrhein (red) Der Spargelhof Schippers in Alpen am Niederrhein war den Landfrauen aus dem Vulkaneifelkreis aufgrund mehrerer Besichtigungsfahrten zwar hinreichend bekannt, jedoch weckte ein besonderes Event ihre Aufmerksamkeit. Fernsehkoch Björn Freitag gastierte für kurze Zeit mit seiner Kochshow auf dem Spargelhof. Dort blieb Allen genug Zeit die Marienbasilika und die Gnadenkapelle zu besuchen. Foto: tv/Ilse Spohr