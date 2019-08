Kinder : Kochkurs für Kinder

Leidenborn (red) Der Landfrauenverband Arzfeld bietet am Dienstag, 1. Oktober, um 10 Uhr einen Kochkurs für Kinder im Dorfgemeinschaftshaus in Leidenborn an. Unter Anleitung von Elisabeth Götz lernen viel über Gemüse, die Verwendung und deren Zubereitung in der Küche. Es wird geschnippelt, gebraten und gebacken.

Jedes Kind erhält ein Rezeptheft zum Nachkochen. TDi Teilnehmerzahl ist auf 10 bis 12 Kinder beschränkt. Der Workshop eignet sich für Kinder ab 7 Jahren. Die Kosten betragen fünf Euro pro Kind.