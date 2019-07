Neuerburg (red) Der Landfrauenverband Neuerburg lädt für Samstag, 16. November, zu einem Ausflug nach Oberhausen ein. Der Vormittag ist zur freien Verfügung.

Am Nachmittag ist der Besuch der Nachmittagsvorstellung des Musicals „Tanz der Vampire“ geplant. Der Bus hält für die Gäste in Mettendorf, Oberweis und Bitburg sowie auf Anfrage in Prüm. Auch Nichtmitglieder sind eingeladen.