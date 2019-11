Auw bei Prüm : Landfrauen kochen für unterwegs

Auw bei Prüm (red) Die Prümer Landfrauen bieten am Montag, 25. November, um 19.30 Uhr eine Kochvorführung unter dem Motto „Essen für unterwegs - lecker und gesund“ im Gemeindehaus in Auw bei Prüm an.

Die Kursleiterin Elisabeth Götz stellt Rezepte vor, die daheim zubereitet werden können und sich für die Mitnahme eignen. Informationen zur Vermeidung von Verpackungsabfall und Warenkunde runden den Vortrag ab.