Ernährung : Gesundes Essen für unterwegs

Biesdorf (red) Die Landfrauen Neuerburg bieten am Dienstag, 7. Januar 2020, eine Kochvorführung zum Thema „Gesundes Essen für unterwegs“ im Dorfgemeinschaftshaus in Biesdorf an. Vorgestellt werden Rezepte vom Aufstrich bis zum Tortilla Spieß.

