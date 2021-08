Landfrauen : „Wir können viel mehr“ – Eifelerin Gudrun Breuer steht jetzt an der Spitze des Landfrauenverbands Rheinland-Nassau

Die Vorsitzende des Landfrauenverbands Rheinland-Nassau und einige ihrer Mitarbeiterinnen: Gudrun Breuer aus Winringen. Foto: Fritz-Peter Linden

Winringen Gudrun Breuer aus Winringen (VG Prüm) ist die neue Präsidentin des Landfrauenverbands Rheinland-Nassau. Sie hat uns erzählt, was sie antreibt, was sie vorhat – und was sie manchmal gehörig stört.