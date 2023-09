Justiz Zigarettenkippe in Cannabisplantage führt Ermittler von Wilsecker in die Niederlande

Alles, was er sonst noch erzählt, ist biografisch: Er ist 1968 in Saigon (Vietnam) geboren, 1981 kam er als 13-Jähriger mit seinen Eltern und sechs von sieben Geschwistern in die Niederlande. Eine Schwester blieb auf dem Weg nach Europa vermisst. Er besuchte die Schule, ging nach dem Realschulabschluss auf eine höhere Handelsschule, studierte zwei Semester an der Freien Universität in Amsterdam Wirtschaft, bis er merkte, dass er das Studium nicht schafft. Dann machte er eine Ausbildung zum Buchhalter.