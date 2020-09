Prozess : Horrende Honorare und Erinnerungslücken

Bitburg/Trier „Der Nächste bitte“: Die Zeugen warten in Reihe und sind meist paarweise geladen: Langsam arbeitet sich die Erste Große Strafkammer des Landgerichts Trier durch den Prozess gegen eine mögliche Schleuserbande.

So wird nun an jedem Verhandlungstag die illegale Reise von Syrien über Beirut nach Frankfurt, Düsseldorf, München oder Amsterdam wieder und wieder nachvollzogen. Der Satz: „Dann erzählen Sie mal, wie sie von Syrien nach Deutschland gekommen sind“, ist inzwischen eine Standardeinleitung der Vorsitzenden Richterin Petra Schmitz vor jeder zweiten Zeugenbefragung.

Das Grundmuster ist dabei immer das gleiche: Er oder sie sitzt noch im unwirtlich und unsicher gewordenen Syrien und will nach Deutschland, Niederlande oder Dänemark. Alle Ausreisewilligen haben schon Familienangehörige in diesen Zielländern. Als Zeugen gefragt, geben die meisten dieser Angehörigen an, zunächst auf legalem Weg versucht zu haben, die Tochter, die Ehefrau, die Mutter oder die Verlobte nach Westeuropa zu holen – so etwa durch Anträge auf Familienzusammenführung, wobei in den betreffenden Fällen bestimmte Kriterien nicht erfüllt waren.

Doch dann haben der Vater, die Mutter oder der Bruder über einen Bekannten oder entfernten Cousin in Syrien oder im Libanon gehört, dass „es da doch einen Weg über die deutsche Botschaft gibt“. Kostet allerdings so ab 10 000 Euro pro Person. Und es klingt sogar glaubhaft, wenn manche Zeugen versichern: „Als ich meinen Pass mit dem Visum erhielt, sagte man mir, das sei alles echt. Und ich habe es geglaubt.“

So steht es in den Protokollen. Ein halbes Jahr später ist die Erinnerung weg – denn „ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis“. Die sechsstelligen „Honorare“ wurden in der Regel von den Familien zusammengekratzt und waren nach Ankunft der Person in Deutschland zu zahlen. Kassiert wurde meist wohl in einem Haus in Trier.