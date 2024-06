Geschäftsaufgabe in Nattheim Warum die Landmetzgerei Billen nach 50 Jahren schließt – obwohl das Geschäft gut läuft

Der Raum ist kühl, der Duft von Trockenwürsten und frischem Aufschnitt liegt in der Luft. „Wie viel darf es denn sein?“, fragt Erika Billen eine Kundin, greift in die Fleischtheke und beginnt damit, die gewünschte Menge an Wurstwaren aufzuschneiden. Schon geht die Tür auf und ein weiterer Kunde gesellt sich zu den Wartenden. Der Verkaufsraum der Landmetzgerei Billen ist gut gefüllt. Hinter der Theke bedient Billen mit zwei Angestellten die Kundschaft. Das Geschäft läuft ganz offensichtlich gut und dennoch sind die Zeiten der Traditionsmetzgerei gezählt.