Bitburg : Landrat bittet Bundeskanzlerin um Hilfe

Bitburg Unternehmen drohen zu zerbrechen seit Sicherheitsvorkehrungen verschärft wurden, um eine weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Landrat Streit wendet sich mit einer Forderung an die Bundeskanzlerin.

Die Stadt, wie leergefegt – Sonnenschein hin oder her. Fast überall bleiben die Türen zu. Nur noch die wenigen, erlaubten Ausnahmen wie Apotheken und Drogeriemärkte sind geöffnet. Eigentlich wäre jetzt Beda-Markt, Bitburg proppenvoll. Gerade bei diesem Wetter. Doch in nur wenigen Wochen hat sich das Leben für alle spürbar geändert.

Nur vereinzelt ist hier und da mal einer in der Bitburger Innenstadt unterwegs. Das öffentliche Leben steht still. Viele Gasthäuser haben auch tagsüber schon zu, auch wenn sie eigentlich noch bis 18 Uhr öffnen dürften. Es ist an einem Freitag so ruhig, wie sonst nur sonntags. Auch der Verkehr in der Stadt hat spürbar nachgelassen. Die meisten bleiben tatsächlich, wie es ja auch immer wieder empfohlen wird, zuhause.