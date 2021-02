Corona-Pandemie : Debatte über Schulöffnungen in der Eifel

Debatte über Schulöffnungen in der Eifel

Sollen Kinder trotz der nun aufgetretenen gefährlichen Virus-Mutationen wieder zurück in die Schule? Diese Frage hat im Eifelkreis eine Debatte ausgelöst. Foto: dpa/Robert Michael

Bitburg/Prüm Die britische Virusmutation hat sich im Eifelkreis binnen einer Woche rasant schnell ausgebreitet. Landrat Streit hält die Öffnung von Schulen und Kitas deshalb für „nicht angemessen“.

(de) Öffnen oder nicht? Bei dieser Frage scheiden sich die Geister. Nicht nur, wenn es um Gastronomie und Einzelhandel geht, sondern diese Woche vor allem auch mit Blick auf die Schulen. Die sollen in Rheinland-Pfalz kommende Woche wie mit dem Betrieb starten. Doch ist das sinnvoll?

Landrat Joachim Streit sagte unserer Zeitung am Montag, dass er Schulöffnungen und Regelbetrieb in Kitas angesichts der rasanten Verbreitung der britischen Virusmutation im Eifelkreis für nicht angemessen hält – zumal Lehrer wie auch Fachkräfte in Kitas bislnag nicht geimpft sind (der TV berichtete). Dieser Standpunkt wurde auf unserer Facebook-Seite „Volksfreund Bitburg“ kontrovers diskutiert: