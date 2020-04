Landrat Joachim Streit im TV-Interview : Mit Maske, Abstand und kühlem Kopf

Landrat Joachim Streit – hier bei der Eröffnung der Corona-Sichtungsstelle in Bitburg. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg Er ist der Krisenmanager im Eifelkreis. Landrat Joachim Streit hat vor Ort schon viele Ideen früh umgesetzt – ob die Absage von Veranstaltung, die Einrichtung einer Sichtungsstelle in Zusammenarbeit mit dem DRK oder umfassende Tests in Altenheimen. Im Gespräch mit dem TV sagt er, was er mit Blick auf die Coronakrise befürchtet und erhofft.

(de) Keine Familie, keine Freunde, kein Restaurantbesuch. Der Verzicht trifft uns alle. Auch Landrat Joachim Streit. Worauf er sich selbst am meisten freuen würde, wenn es wieder möglich ist, und wie er sich Lockerungen auch für die Gastronomiebetriebe vorstellen könnte, die noch geschlossen haben, sagt er im Gespräch mit dem TV und erklärt dabei auch, warum Menschen auf dem Land Vorteile gegenüber Städtern haben. Vorteile, die gerade jetzt während der Coronapandemie deutlich werden.

Geschäfte haben wieder geöffnet, bald auch die Frisöre. Befürchten, dass sich jetzt wieder mehr Menschen infizieren?

Streit: Die Krise ist erst vorüber, wenn zwei Drittel der Gesellschaft immunisiert sind. Dies kann mangels Impfstoff zur Zeit nur über eine verlangsamte Durchseuchung geschehen. Mit jeder Lockerung kommt es zu mehr Infektionen. Ich habe jedoch keine Befürchtung, dass es zu einem Kollaps des Gesundheitssystems kommt.

Was sollten Menschen jetzt beachten, wenn sie wieder mehr draußen sind, Bekannten begegnen und nicht nur, wie zuvor, das Notwendigste einkaufen?

Streit: Masken auf beim Einkauf, lautet die Regel Nummer eins. Regel Nummer zwei: Abstand halten.

Wäre es sinnvoll, eine Mundschutz-Pflicht im Eifelkreis anzuordnen?

Streit: Ja.

Wie stehen Sie zu der Frage der Restaurant-Schließungen? Die Gastronomen steuern auf eine Krise zu. Ist eine Öffnung noch zu gefährlich?

Streit: Der Außer-Haus-Service mancher Restaurants ist ganz hervorragend und pfiffig. Mit Mindestabständen sind sicherlich auch wieder Restaurant-Öffnungen drin. Die Bundeskanzlerin hat mit den Ministerpräsidenten erste Lockerungen entschieden. Die Gastronomie war im ersten Schritt nicht dabei, wird aber sicher bei einem zweiten Schritt berücksichtigt.

Ginge es in den Restaurants nicht auch, wie beim Einzelhandel insgesamt – mit Abstand und Mundschutz für Kellner?

Streit: Ich kann mir auch Plexiglasscheiben zwischen Tischen vorstellen. Alles geht, nur geht nicht alles auf ein Mal. Es hängt von den Reproduktionszahlen der Neuansteckungen ab – ist sie fallend oder steigend.

Ihre Einschätzung: Wie lange wird uns die Kontaktsperre noch begleiten?

Streit: Die Coronakrise wird über das Jahr dauern, bis ein Impfstoff gefunden ist.

Was macht Ihnen mit Blick auf die schrittweise Öffnung der Schulen Sorgen?

Streit: Kinder stecken die Krankheit am besten weg; ich mache mir hier keine Sorgen um Gesundheitsfragen. Sorgen machen mir die leistungsschwachen Schüler, die mit den Ausfallzeiten und der Arbeit für die Schule zu Hause nicht klar kommen. Mein Vorschlag ist, das Schuljahr bis zum Jahreswechsel dauern zu lassen, und ab dann beim Kalenderjahr als Schuljahr zu bleiben.

Müsste man nicht viel mehr Menschen testen? Woran scheitert es?

Streit: Wir testen diejenigen, die krank sind oder Krankheitszeichen haben und wir testen als erster Landkreis in Deutschland die Altenheime. Dort – wie bei den Massentests in Körperich, Daleiden und Bleialf, haben wir fast keine Treffer. Das heißt: Eine unentdeckte Durchseuchung gibt es zur Zeit – zumindest im Eifelkreis – nicht.

Sehen Sie die Befürchtung, dass irgendwann ältere Menschen „weggesperrt“ werden, während jüngere Leute wieder weitestgehend normal leben?

Streit: Mit dem Besuchsverbot in Kranken- und Pflegeeinrichtungen ist schon eine große Einschränkung gegeben, aber dies ist kein Wegsperren. Es ist halt die Frage, was ist zu tun, um die größte und gefährdetste Altersgruppe zu schützen.

Was würden Sie machen, wenn Sie schalten und walten könnten, wie Sie wollen? Härtere Regeln? Größere Lockerungen?

Streit: Das Interessante ist in der Tat, dass härtere Regeln und größere Lockerungen sich nicht ausschließen, sondern sie Voraussetzung für Lockerungen sind.

Wie stellen Sie sich den Sommer vor? Wird reisen wieder möglich sein? Werden die Schwimmbäder öffnen?

Streit: Reisen werden erlaubt, wenn die Infektionszahlen stabil bleiben. Schwimmbäder allenfalls für den Sportbetrieb oder aus medizinischen Gründen.

Welche positiven Seiten können Sie der Corona-Pandemie abgewinnen?

Streit: Es ist die Rückbesinnung auf das Wesentliche: Gesundheit, Familie, Solidarität.

Was macht Sie mit Blick auf die Eifel und die Corona-Pandemie stolz?

Streit: Dass wir im Bevölkerungsschutz sehr gut aufgestellt sind und mit der Sichtungsstelle, betrieben durch das DRK im Auftrag der Kreisverwaltung, sofort eine Lösung für die Hilfesuchenden gefunden haben. Wir sind in die Beschaffung von Mundschutz und Schutzausrüstung für Ärzte, Zahnärzte, Hebammen und Physiotherapeuten eingestiegen und haben so den Gesundheitssektor im Kreisgebiet gestützt und geschützt.

Jetzt zeigt sich auch, dass die 50 Millionen Euro Investitionen in den Breitbandausbau seit 2011 für Telearbeit und Teleunterricht die beste Zukunftssicherung für unseren ländlichen Raum sind.

Auf welche Lockerung würden Sie sich persönlich am meisten freuen?

Streit: Samstag nochmal einen Cappuccino im Café Prinz bei Guido trinken, ein Eis mit der Familie schlecken oder im Eifel-Gym den Rücken stärken sind Dinge, die ich privat vermisse. Dienstlich fehlt mir der direkte Bürgerkontakt beim Zukunfts-Check Dorf und den Veranstaltungen wie Kreistags- und Gremiensitzungen.

Sie sagten, dass die Corona-Krise womöglich auch zu einer Neubewertung des Landlebens führt. Was macht für Sie persönlich, gerade jetzt, das Landleben aus?

Streit: Vielleicht versteht man jetzt besser meine Bestrebungen zu einem integrierten Kreisentwicklungskonzept mit seinen vielen Teilbereichen, das Landleben im Eifelkreis für die Zukunft fit zu machen. Wir stehen in einer Krise wie Corona viel besser da als der städtische Raum, es lebt sich besser hier, gesünder und nachhaltiger und trotzdem haben wir alle Zugänge, die ein moderner Mensch von heute benötigt.