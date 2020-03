TV-Interview : Landrat will Infektionswelle hinauszögern

Landrat Joachim Streit. Foto: Uwe Hentschel

Bitburg Für die Empfehlung, alle Veranstaltungen abzusagen, wurde der Eifelkreis vielfach kritisiert. Landrat Joachim Streit erklärt, warum er genau das für den richtigen Weg hält.

(de) Warum sind die Fußballstadien voll, während der Eifelkreis vergleichsweise kleine Veranstaltungen wie den Abend mit Sky du Mont absagt? Und viele fragen sich: Ist das wirklich nötig?

Ja, lautet die klare Antwort von Landrat Joachim Streit. Er hält die kommenden Wochen für spielentscheidend dafür, wie gravierend sich Corona im Eifelkreis ausbreiten wird. „Unser Ziel ist es, eine erste Infektions-Welle zu verhindern, beziehungsweise einen größeren Ausbruch zeitlich zu verzögern“, sagt Streit. Die nächsten Wochen seien spielentscheidend für den Verlauf der Infektion in der Eifel. Deshalb will Streit alles tun, was möglich ist.

Info Hier ist es schon ernst In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Coronafälle auf 324 gestiegen. Mehr als die Hälfte der Erkrankten (197) lebt im Kreis Heinsberg. Dort sind Kitas und Schulen geschlossen, immer mehr Arztpraxen melden sich ab, da medizinisches Fachpersonal in 14 Tage in Quarantäne muss, wenn es Kontakt mit Infizierten hatte. Die medizinische Versorgung sei in dem Kreis gefährdet, meldet die Rheinische Post.

Seine Sorge: Da die meisten Menschen zwar Erkältungswellen, aber noch keine wirklich schwerwiegende Pandemie erlebt haben, fürchtet Streit, dass das Virus unterschätzt wird. „Die letzten Pandemien wie die Hongkong-Grippe, die Asiatische oder die Spanische Grippe sind 40 bis 90 Jahre her, deshalb sind die Folgen nicht im kollektiven Gedächtnis verankert.“

Corona zu unterschätzen, könnte gefährlich werden. Und das hat für den Landrat nichts mit Panikmache zu tun. Im Gegenteil: Gerade jetzt gelte es, einen kühlen Kopf zu bewahren und rational richtig zu entscheiden, auch wenn eine solche Entscheidung wie etwa die Absage einer Veranstaltung, keine Begeisterung auslöst. Im Gespräch mit dem TV erklärt der Landrat seinen Standpunkt:

Das Gesundheitsamt des Eifelkreises rät dazu, alle Veranstaltungen abzusagen. Und das, obwohl es hier bislang keine Erkrankten gibt. Wie lässt sich das begründen?

Streit: In Deutschland ist jedes Gesundheitsamt eines jeden Kreises selbst für die Lageeinschätzung und Empfehlungen zuständig. Dabei greifen wir nicht nur auf allgemeine Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts zurück, sondern berücksichtigen auch Forschungsbeiträge führender Institute.

Wo sehen Sie die Gefahr für den Eifelkreis?

Streit: Bei der rasanten Ausbreitung des Virus gehen wir davon aus, dass es auch den Eifelkreis treffen wird. Und gibt es erst mal ein, zwei Erstinfizierte, breitet sich Corona explosionsartig aus. Nach Angaben von Experten steckt jeder Infizierte drei weitere an, die wiederum drei weitere anstecken. Und so steigt die Zahl der Fälle eben exponentiell von eins, auf drei, neun, 27, 81, 243 und so weiter. Daher unser Ziel, die Infektionsrate auf den Faktor unter drei zu drücken. Im besten Fall haben wir keine Erkrankten. Dabei kann jeder mithelfen, indem er den Kontakt zu Dritten reduziert.

Besteht nicht ein Unterschied zwischen einer Großveranstaltung wie dem Beda-Markt und kleineren Kulturveranstaltungen?

Streit: Wichtig für uns waren die Aussagen des Bundesgesundheitsministers, dass die Ausbreitung des Virus gestoppt, beziehungsweise verzögert werden muss, damit uns die erste Welle der Infektion nicht so hart trifft und für die erwartete zweite Welle im Herbst/Winter 2020 ein Impfstoff bereit steht. Nun ist die Frage: Was muss passieren, damit wir die erste Welle abgewehrt bekommen? Es muss das Ziel sein, Erstinfektionen zu verhindern oder zu reduzieren. Dazu müssen Ansteckungsketten unterbrochen werden, das ist die Strategie des Gesundheitsamtes des Eifelkreises. Und dieses schätzt manche Großveranstaltung im Freien oder in Hallen mit gesonderter Frischluftzufuhr und Filteranlagen als risikoärmer ein als beispielsweise überfüllte, schlecht gelüftete Räume bei kleineren Veranstaltungen. Zudem kommt es nicht nur darauf an, wie viele Menschen zusammenkommen, sondern auch darauf, wie alt und risikogefährdet diese sind.

Was passiert im Eifelkreis, wenn es tatsächlich Erkrankte gibt – werden die Empfehlungen verschärft?

Streit: Ja, natürlich. Wenn der Erste positiv getestet ist, kommen Verbote und Zwangsmaßnahmen. Den Landkreis Heinsberg betrifft es zur Zeit am härtesten, dort helfen Zwangsmaßnahmen schon nicht mehr, die ärztliche Versorgung steht vor dem Kollaps, man spricht von bedrohlichen Ausmaßen. Soweit wollen wir es im Eifelkreis nicht kommen lassen. Deshalb immer wieder: Ansteckungsketten frühzeitig verhindern, bis wir die wärmere Jahreszeit erreichen.

Auf sozialen Plattformen im Internet wurde dem Gesundheitsamt Panikmache vorgeworfen. Sehen Sie die Gefahr, die Menschen mit der Empfehlung, Veranstaltungen abzusagen, zu verunsichern?

Streit: Wir haben in den Krankenhäusern des Kreises nur elf Beatmungsbetten. Diese sind zunächst für operierte Patienten und Schlaganfälle. Sollten Coronapatienten hinzukommen, wären planbare Operationen zu verschieben, Notoperationen nicht. Wenn man die Zahl 100 000 Einwohner im Eifelkreis zu elf Beatmungsbetten sieht, versteht sich unsere Strategie, Ansteckungsketten zu sprengen, um Infektionen konsequent zu verhindern. Es ist eine Frage der Mathematik und damit eine Frage der Vernunft. Das hat mit Panikmache nichts zu tun.

Wenn selbst kleinere Veranstaltungen abgesagt werden, müsste der Kreis dann nicht auch alle Schulen und Kitas schließen?

Streit: Wir schätzen das Risiko bei regelmäßiger Zusammenkunft homogener Gruppen, also derselben Menschen, ungefährlicher ein, als bei Gruppen mit wechselnden Teilnehmern. Der Krankheitsverlauf ist beim Coronavirus nach den bisherigen Erfahrungen für Kinder wesentlich milder als bei älteren Menschen. Solange aber kein Coronafall im Kreis vorliegt, wollen wir keine Begegnungsverbote innerhalb der Familie empfehlen. Alexander Kekulé von der Uni Halle hat vorgeschlagen, Kitas und Schulen jetzt schon zu schließen. Solange kein bestätigter Coronafall vorliegt, gibt es nach unserer Einschätzung dazu aber keinen Grund.

Entstehen dem Kreis durch die Absage der Veranstaltung mit Sky du Mont Kosten?